Кущенко отреагировал на победу ЦСКА в матче открытия сезона Единой лиги с УНИКСом

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировала победу ЦСКА над УНИКСом в матче открытия сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

«Поначалу мы не могли узнать команды, потому что за две четверти они набрали столько очков, сколько обычно набирают за одну. Видна была нервозность, процент попаданий был очень низкий. Во второй половине обе команды добавили скоростей, но казанцам не хватило ротации. ЦСКА в третьей четверти сильно оторвался, однако победа не была лёгкой, матч удался», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч открытия Единой лиги ВТБ, в котором встретились финалисты прошлого сезона — чемпион сезона московский ЦСКА и казанский УНИКС, завершивший прошлый игровой год на втором месте. ЦСКА одержал победу со счётом 71:55 (10:19; 11:9; 27:13; 23:14).