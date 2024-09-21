«Пистиолис сумел найти нужные слова». Гомельский — о победе ЦСКА над УНИКСом

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче открытия сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА одержал победу над УНИКСом со счётом 71:55 (10:19, 11:9, 27:13, 23:14).

«Сезон традиционно начался с матча победителя и серебряного призёра прошлого сезона. ЦСКА встречал казанский УНИКС. В первые 20 минут матча ЦСКА играл очень плохо. Разрыв в счёте в первой половине матча достигал порядка 10 очков в пользу УНИКСа. Однако во время большого перерыва Пистиолис, тренер команды, сумел найти нужные слова. И уже в третьей четверти армейцы догнали и вышли вперёд», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.