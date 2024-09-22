Член Зала славы назвал лучшего европейского баскетболиста в истории НБА

Член Зала славы баскетбола и бывший генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац выразил мнение, что cербский центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич является лучшим европейским баскетболистом в истории североамериканской лиги.

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