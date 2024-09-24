Назван клуб Единой лиги с наибольшим количеством воспитанников
Московский ЦСКА поставил в Единую лигу ВТБ больше всего своих воспитанников. Такие данные опубликовал телеграм-канал «Перехват».
При расчете количества воспитанников клубов в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ учитывалось, где каждый из российских игроков играл до 20 лет. Если он провёл в системе какого-то клуба три года, то считается его воспитанником.
ЦСКА — 16
«Локомотив-Кубань» — 12
«Химки» — 10
«Автодор» — 10
«Парма» — 8
МБА — 6
«Пари Нижний Новгород» — 5
«Зенит» — 5
«Спартак» (Видное) — 4
«Самара» — 4
«Динамо» (Москва) — 3
«Триумф» — 3
«Енисей» — 3
«Новосибирск» — 2
«Локо-МинВоды» — 1
«Спартак-Приморье» — 1
«Спартак» (Санкт-Петербург») — 1
В сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.