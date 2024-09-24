Баскетбольный клуб поселил игрока в городской тюрьме

Боснийский баскетбольный клуб «Сутьеска Фоча» поселил игрока своей второй команды в городской тюрьме. Об этом сообщает Basketnews.

Выступающий во втором дивизионе Боснии клуб решил пойти на такой необычный шаг из-за высоких цен на аренду жилья. Изначально «Сутьеска Фоча» заявила, что отправит жить в тюрьму трёх своих игроков, но в итоге решила разместить там только одного игрока. Его имя не разглашается.