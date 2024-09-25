Редик рассказал, когда Леброн сможет дебютировать со своим сыном в НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, когда 39-летний звёздный четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс сможет дебютировать в лиге со своим 19-летним сыном Бронни Джеймсом, выбранным на драфте-2024.

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«В то время мы действительно обсуждали и обдумывали это. Мы обязательно это реализуем, и это произойдёт скорее в ближайшем будущем, чем позже», — рассказал Редик в рамках подкаста североамериканского журналиста и инсайдера ESPN Зака Лоу.

Дебют Бронни в Летней лиге НБА состоялся 12 июля 2024 года в матче с «Хьюстон Рокетс». «Лейкерс» уступили в этой встрече со счётом 80:99, на счету Бронни Джеймса восемь очков, пять подборов и два перехвата.