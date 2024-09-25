«Зенит» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» дома одержал победу над саратовским «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

© пресс-служба БК "Зенит"

Встреча завершилась со счетом 103:86 (26:24, 23:23, 25:21, 29:18) в пользу петербуржцев. Самым результативным игроком матча стал Дуэйн Бэйкон из «Зенита» набравший 23 очка.

В следующем матче «Зенит» 29 сентября сыграет на выезде с УНИКСом, а «Автодор» днем ранее встретится с «Пари Нижним Новгородом».

В другом матче «Пари Нижний Новгород» обыграл «Парму» (83:51).

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