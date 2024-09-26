Деррик Роуз завершил игровую карьеру
Деррик Роуз сообщил о решении завершить игровую карьеру в 35 лет.
«В следующей главе моей жизни я буду преследовать свои мечты и делиться своим персональным ростом. Верю, что настоящий успех зависит от самореализации, хочу показать всему миру, кто я такой за пределами баскетбола. Все могут поделиться историей о том, что могло бы произойти по-другому в их жизни. Но я бы не стал ничего менять в моей, потому что нашел настоящее счастье», – заявил баскетболист.
Деррик Роуз отыграл 15 сезонов в НБА. На его счету 1 титул MVP в сезоне-2010/11 и 3 вызова на Матч всех звезд.
Роуз доходил до финала Восточной конференции в статусе первой звезды «Чикаго» в 2011 году.
За свою карьеру разыгрывающий выступал за «Чикаго», «Никс», «Миннесоту», «Кливленд», «Детройт» и «Мемфис».
Роуз отказался от последнего года по контракту с «Гриззлис» на сезон-2024/25.
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