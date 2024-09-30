Игрок НБА завершил карьеру в 21 год. Его заявление породило лишь новые догадки

Эй Джей Гриффин подавал большие надежды и провёл солидный сезон новичка, а потом — как отрезало. Так что случилось?

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Игроки со всего мира мечтают попасть в НБА. Выступление в североамериканской лиге остаётся главной целью даже для многих возрастных баскетболистов. Чего и говорить о новичках, только делающих первые шаги в большом спорте. Так что решение 21-летнего парня, заключившего четырёхлетний контракт в Национальной баскетбольной ассоциации на сумму более чем $ 17 млн, уйти из баскетбола точно выбивается из общего новостного потока. Почему Эй Джей Гриффин принял решение завершить карьеру и что на самом деле за этим стоит, попробуем разобраться вместе.

Юный спортсмен подавал надежды ещё со школьных лет. Эй Джей — выходец из спортивной семьи, а его отец Эдриан Гриффин, в прошлом игрок НБА, совсем недавно тренировал «Милуоки Бакс». После школы Гриффин-младший представлял престижный университет Дьюка и многими экспертами считался пятизвёздочным проспектом. Казалось, парня ждёт светлое спортивное будущее. Выбор в первом раунде драфта НБА 2022 года (клубом «Атланта Хоукс» под 16-м номером) только подкреплял подобную уверенность. В первый год новичка Эй Джей смотрелся вполне уверенно, набирая в среднем за матч 8,9 очка при 2,1 подбора и 1,0 передачи и 46,5% бросков с игры и 39% с трёхочковой дистанции. А многие болельщики «Атланты» и сегодня наверняка вспомнят его победные броски в овертаймах. Игроку доверяли место в составе в решающие моменты, и он этим умело пользовался.

Однако вместо того, чтобы сделать следующий шаг и подняться на новый уровень, в следующем сезоне Гриффин заметно сдал и не был похож на самого себя годичной давности. Если в первом сезоне он отыграл 72 матча, то во втором принял участие лишь в 20. Существенно упала и результативность: 2,4 очка, 0,9 подбора и 0,3 передачи в среднем за встречу не сравнятся с тем, что было годом ранее. По каким причинам Эй Джей пропускал игры, официальной информации никто не давал. Но было ясно, что дело было не в травмах.

«Я рад вернуться. Здорово, что команда поддержала меня в то время, когда я ненадолго взял паузу. Это было сделано по личным причинам. Буду краток и не стану распространяться о подробностях произошедшего», — говорил в прошлом сезоне Гриффин.

Тот сезон и вправду выдался для форварда тяжёлым. Его племянник умер в июне 2023 года, и для молодого баскетболиста, как и для всей семьи, это стало ударом. Эй Джей с детства находил утешение в религии и, кажется, стал только чаще обращаться именно к ней.

Летом 2024 года баскетболист был обменян в «Хьюстон Рокетс», и многие ожидали, что изменения пойдут ему на пользу и талантливый игрок всё-таки сможет перезапустить карьеру. Лёгкий форвард принял участие в пяти играх новой команды в Летней лиге, в которых в среднем набирал 11,6 очка при 3,0 подбора. Однако вскоре за новостью о переходе в клуб из Техаса последовала и новость о желании Эй Джея уйти из профессионального спорта. Пока фанаты гадали, является ли решение Гриффина окончательным или только временной мерой, всё прояснил сам баскетболист, выступив с обращением на своём канале в YouTube.

«Я бросил баскетбол, чтобы следовать за Иисусом. Чувствую, что отказ от баскетбола позволит мне полностью посвятить себя служению Господу всем своим сердцем. Я думал, что баскетбол был смыслом моей жизни, но, когда пришёл к богу, он действительно показал мне, что все мы созданы для того, чтобы прославлять Его», — сказал Гриффин.

Обе стороны договорились о выкупе контракта, и дальше баскетболист будет двигаться один. Чем займётся Гриффин, пока неясно. Заявление относительно бога остаётся туманным. Но наверняка Эй Джей всё продумал. За два сезона в НБА форвард заработал более $ 7,2 млн, что должно помочь ему начать следующую главу жизни. Пожелаем ему в этом удачи!