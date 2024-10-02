Леброн в двух словах высказался о Бронни после медиадня

Четырёхкратный чемпион НБА и лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о медиадне, в котором он участвовал вместе со своим сыном Бронни. Оба спортсмена оказались в центре внимания и много шутили друг над другом.

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«Чистое удовольствие», — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Ранее Джеймс поделился мыслями о своей профессиональной карьере, сделав категоричное заявление.