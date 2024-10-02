Леброн Джеймс сделал категоричное заявление о своей карьере

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о своей профессиональной карьере. По мнению игрока, на данном этапе не осталось больше ничего, чего бы он не достиг.

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«Есть ли в баскетболе хоть ещё что-то, чего я могу достичь? Нет. Всё, что остаётся, будет лишь дополнительным преимуществом. Я всего добился», — сказал Леброн во время общения с журналистами.

Ранее тяжёлый форвард «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис рассказал, что до сих пор не верит, что Леброн будет играть в одной команде со своим сыном Бронни. «Озёрники» выбрали Бронни на минувшем драфте НБА.