Баскетболист Аврамович высказался об адаптации в России и ЦСКА

Новичок ЦСКА Алекса Аврамович поделился подробностями адаптации в московской команде. Серб присоединился к армейцам летом нынешнего года. Ранее Алекса выступал за белградский «Партизан».

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«Моя адаптация в России и в ЦСКА проходит отлично. Я очень счастлив здесь. В клубе просто потрясающая организация и чудесные партнёры по команде. Надеюсь, у нас получится повторить результаты, которых ЦСКА добился в прошлом сезоне», — приводит слова Аврамовича Legalbet.

Напомним, Аврамович принимал участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Вместе со сборной Сербии новичок красно-синих стал бронзовым призёром соревнований.