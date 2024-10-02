УНИКС с разницей в 15 очков победил «Енисей» в матче Единой лиги

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Енисей» и УНИКС. Встреча закончилась со счётом 72:57 (19:17, 14:11, 19:9, 20:20) в пользу гостей площадки.

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Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Тони Тэйлор. На его счету 23 очка, а также пять подборов и пять передач. В составе «Енисея» самым результативным игроком стал защитник Тимофей Герасимов. Он набрал 13 очков, сделал три подбора и две передачи.

В следующем туре «Енисей» 6 октября сыграет на выезде с «Самарой». УНИКС в тот же день сыграет на выезде с «Уралмашем».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).