Лука Дончич травмировался за три недели до начала сезона НБА

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич травмировался за три недели до начала сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщила пресс-служба команды.

Дончич получил ушиб левой голени во время тренировочного сбора команды. Через неделю игроку предстоит пройти повторное медицинское обследование, чтобы окончательно определить график его восстановления.

Напомним, в минувшем сезоне НБА словенский защитник принял участие в 70 матчах. В среднем за игру 25-летний Дончич набирал 33,9 очка, делал 9,2 подбора, отдавал 9,8 передачи, а также совершал 1,4 перехвата.