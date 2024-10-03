Опубликован список лучших дуэтов отец-сын по набранным очкам в НБА
Легендарный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его сын, атакующий защитник и новичок команды Бронни Джеймс, не только станут первыми, кто будет играть бок о бок друг с другом в одной команде НБА, но и станут самым результативным дуэтом отца и сына в истории НБА.
Леброн начинает сезон с 40 474 очками за карьеру, что является самым высоким показателем в истории лиги. Четырехкратный чемпион НБА и четырехкратный MVP лиги — единственный игрок, преодолевший отметку в 40 000 очков.
Ниже представлены самые результативные дуэты отцов и сыновей в истории НБА:
1. Джо Брайант и Коби Брайант
Джо (5252 очка) + Коби (33 643) = 38 895
2. Делл Карри и Стефен Карри
Делл (12 670) + Стефен (23 668) = 36 338
3. Майкл Томпсон и Клэй Томпсон
Мичал (12 810) + Клей (15 531) = 28 341
4. Дольф Шейес и Дэнни Шейес
Дольф (18 438) + Дэнни (8 780) = 27 218
5. Рик Барри и Брент Барри
Рик (18 395) + Брент (8 488) = 26 883
6. Тим Хардуэй и Тим Хардуэй-младший.
Тим Хардуэй (15 373) + Тим Хардуэй-младший (10 307) = 25 680
7. Джимми Уокер и Джейлен Роуз
Уокер (11 655) + Роуз (13 220) = 24 875
8. Патрик Юинг и Патрик Юинг-младший.
Патрик Юинг (24 815) + Патрик Юинг-младший (3) = 24 818)
9. Рик Барри и Джон Барри
Рик (18,395) + Джон (4,715) = 23,110
10. Гэри Пэйтон и Гэри Пэйтон II
Гэри Пэйтон (21 813) + Гэри Пэйтон II (1 081) = 22 894