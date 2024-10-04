Американцы отреагировали на появление российского баскетболиста в ушанке

Американские болельщики прокомментировали недавнюю фотосессию российского баскетболиста Егора Дёмина. Егор является игроком университета Бригама Янга (BYU). Ранее команда провела фотосессию, на которой россиянин появился в шапке-ушанке.

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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми комментариями американских фанатов.

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«Вот это было жёстко!»

«Наш сладкий король».

«О мой бог».

«Это же шапка-ушанка!»

Отметим, что большинство баскетбольных североамериканских спортивных изданий котируют Дёмина в топ-10 на драфте 2025 года. Ранее одноклубник Дёмина рассказал об ощущениях от совместной игры с россиянином в составе BYU.