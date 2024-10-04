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«Полная тишина». Очевидец описал реакцию американских фанатов на действия Дёмина

Американский журналист и обозреватель издания Deseret News Пейн Джексон подготовил большой материал о ежегодном представлении игроков университета Бригама Янга (BYU), за который в новом сезоне будет играть российский баскетболист Егор Дёмин. Весомую часть своей статьи Джексон посвятил как раз Дёмину.

Очевидец описал реакцию американских фанатов на действия Демина
© Чемпионат.com

«Никто не завораживал толпу так, как Егор Дёмин. Этот перспективный российский игрок, вероятно, сейчас является самой популярной личностью в кампусе — что неудивительно для того, кто, по прогнозам, войдёт в топ-10 драфта НБА. Новость о его подписании с BYU в мае вызвала ажиотаж среди болельщиков. Это волнение сохранялось и в четверг, когда Дёмин впервые вышел на площадку в «Мэрриотт центр». Пока другие игроки мужских и женских команд соревновались в трёхочковых бросках, Дёмин привлекал наибольшее внимание. Зрители наблюдали за ним в полной тишине, взрываясь аплодисментами после каждого точного попадания. Каждый его бросок казался особенным. Возникло ощущение, что все болельщики «Кугарз» понимали, какой в теории потенциал у этого парня, который находился прямо перед их глазами», — говорится в тексте журналиста.
Баскетбол
Егор Демин