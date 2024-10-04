Очевидец описал реакцию американских фанатов на действия Демина

Американский журналист и обозреватель издания Deseret News Пейн Джексон подготовил большой материал о ежегодном представлении игроков университета Бригама Янга (BYU), за который в новом сезоне будет играть российский баскетболист Егор Дёмин. Весомую часть своей статьи Джексон посвятил как раз Дёмину.

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