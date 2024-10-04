Гомельский ответил фанату, назвавшему игрока ЦСКА Антонова посредственным

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу тяжёлого форварда ЦСКА Семёна Антонова.

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«Как такой посредственный баскетболист (во всех отношениях), как Семён Антонов может числиться в составе ЦСКА?» — поинтересовались у Гомельского.

«Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что Семён по-прежнему приносит пользу команде и пользуется авторитетом у партнёров. Напомню, что Семён играл в составе сборной России и никогда не прекращал поддерживать отличную физическую форму и работать над своими техническими элементами, включая дальний бросок. Подумайте над тем, кто сейчас из игроков с российскими паспортами может сейчас составить ему конкуренцию», — ответил Владимир.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Антонов принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал три очка, совершал 1,9 подбора и отдавал 0,8 передачи.

Ранее экс-игрок ЦСКА и четырёхкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс вспомнил финал Евролиги 2012 года, когда он выступал за «Олимпиакос».