Почти все легионеры «Маккаби» решили не ехать в Израиль после матча Евролиги

Руководство «Маккаби» из Тель-Авива предоставило игрокам команды возможность остаться в Белграде (Сербия), где они проводили матч регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом (89:82). Об этом информирует Eurohoops.

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Решение было принято на фоне напряжённой ситуации в Израиле. Именно из-за неё команда проводит домашние игры в Сербии. В результате легионеры, за исключением Джейлена Хоарда, приняли решение остаться в сербской столице.

Ранее также сообщалось, что национальная команда Израиля приняла решение провести ближайшие домашние матчи в Риге (Латвия).