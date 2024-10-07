Леброн Джеймс высказался после первой игры с сыном за «Лейкерс»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от выступления вместе со своим сыном Бронни в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ранее «озёрники» встречались с клубом «Финикс Санз».

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«Вау, это было просто нереально», — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.

Напомним, матч между «Лос-Анджелесом» и «Финиксом» закончился со счётом 114:118 в пользу игроков «Санз». Леброн в этой встреча набрал 19 очков (8 из 12 с игры), пять подборов и четыре передачи. Бронни провёл на площадке 13 минут, не отметившись набранными очками.