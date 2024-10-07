9 фактов о предстоящем сезоне НБА

Не рекомендуется к прочтению людям старше 25 лет: возможны депрессия и панические атаки.

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С вами наверняка бывало, что вы неожиданно узнавали возраст какого-нибудь баскетболиста и думали: «Уже? Он же только что в лигу пришёл...» Или вспоминаете какое-то памятное событие из НБА, потом считаете, сколько лет прошло, и аж дыхание перехватывает, а в груди что-то сжимается. Да, в такие моменты понимаешь, что стареешь быстрее, чем хотелось бы, и это пугает.

Через несколько недель в НБА начнётся регулярный сезон-2024/2025. Я приведу вам 9 фактов, которые заставят вас почувствовать себя старыми. В чём смысл? В этом есть особое удовольствие — испытывать такие эмоции вроде бы неприятно, но почему-то хочется это прочувствовать. А ещё некоторые факты разблокируют ваши воспоминания (если поделитесь ими, будет вообще замечательно), навеют ностальгию и помогут лучше осознать течение времени.

1. Леброн Джеймс официально сыграет вместе со своим сыном Бронни

Начнём с очевидного, но всё равно поражающего воображение. Наверняка среди вас есть те, кто помнит драфт 2003 года. Попробуйте представить, что бы вы подумали, если бы вам сказали, что через 21 год этот парень будет играть в одной команде со своим сыном, который тогда ещё даже не родился.

Как бы ни сложилась карьера Бронни, момент, когда они вместе окажутся на площадке в официальном матче, станет историческим и значимым не только для баскетбола, но и для всех командных видов спорта. Однако затем вы наверняка вновь осознаете, что это последние годы карьеры Леброна. С рациональной точки зрения всё очевидно, но внутренне не хочется в это верить.

2. В НБА дебютируют игроки 2005 года рождения

На недавнем драфте появилось много игроков 2005 года рождения (Закари Рисашер, Алекс Сарр и так далее). А теперь вспомните, что вы делали в этом году? Кто-то учился в школе, кто-то в университете, а кто-то уже работал. И вот в том самом году родились ребята, которых вы теперь будете видеть на регулярной основе.

А может быть, именно в день, когда вы читаете этот текст, где-то родился тот, кто станет величайшим в истории баскетбола. Запомните это! Поговорим ближе к середине века…

3. Стефену Карри исполнится 37 лет

От этого становится совсем некомфортно. Да, мы давно воспринимаем Карри как опытного ветерана, состоявшуюся суперзвезду и живую легенду. Но 37? Может быть, 34 или 35? У Стефа слишком миловидное лицо и задорное поведение для такого возраста.

Это произойдёт 14 марта 2025 года, так что у вас есть время подготовиться или насладиться пребыванием в зоне комфорта, где ему всего лишь 36. Стефен уже заявил, что точно доиграет до 40 лет, а вот затем уже ничего не ясно. Но, думаю, мы все уверены, что и в 40, и в 45 он сможет закидать любого соперника трёхочковыми лучше всех.

4. Крис Пол проведёт свой 20-й сезон в НБА

Отметка в 20 сезонов сама по себе впечатляет. До неё добирались лишь 10 человек в истории, и теперь Крис стал 11-м. Причём почему-то кажется, что этот сезон не станет для него последним, если, конечно, здоровье не подведёт.

Пол объясняет своё спортивное долголетие переходом на веганство. Действительно, он стал реже травмироваться в последние годы, но мы все понимаем, что спрос на него есть благодаря его высочайшему баскетбольному IQ и пониманию игры. Именно поэтому Крис был приглашён на помощь Виктору Вембаньяме, которому в прошлом сезоне приходилось создавать всё самому, потому что ему постоянно не давали передачи в нужные моменты!

Пол поможет Виктору стать суперзвездой лиги и начать получать свои первые награды. О чемпионстве в «Сан-Антонио» пока говорить рано, хотя мы знаем, что Крис от такой возможности не откажется, а «Спёрс» без проблем отпустят его куда угодно, если понадобится. Но это, скорее всего, уже следующим летом.

5. 15 лет с последнего чемпионства Коби

Ох, уверен, воспоминание о той финальной серии вызовет приступ ностальгии у многих. Это было зрелищно, а само чемпионство оказалось невероятно важным для Брайанта, поскольку позволило ему обойти Шакила О'Нила по количеству перстней.

Коби на тот момент было всего 32 года, и казалось, что он сможет побороться за шестое чемпионство, которое тоже стало бы невероятно символичным — он сумел бы догнать Майкла! Но на «Лейкерс» обрушились эпидемия травм, старость, странные сделки… а затем и сам Брайант сломался.

Так вот — по ходу финала грядущего сезона мы отметим 15-летие того самого чемпионства. 15 лет! За это время уже успел подрасти будущий первый пик драфта 2029 года и сейчас разрывает школьные баскетбольные турниры.

6. Девять лет с тех пор, как «Кливленд» вернулся с 1-3 в финале

А этот финал значим уже для следующего поколения болельщиков. Я уверен, что кто-то из вас окончательно влюбился в баскетбол и НБА благодаря той великой серии. И представляете, подросло целое поколение фанатов лиги, которые не видели это в прямом эфире! Как они живут вообще?

Сейчас уже могло подзабыться, но поначалу серия была довольно блеклой: разгром за разгромом. Началось всё с того самого столкновения Дрэймонда Грина и Леброна Джеймса в четвёртом матче, из-за чего Грин пропустил пятую встречу. И вот тогда серия разогналась: сколько эмоций, сколько хайлайтов, сколько драмы. А седьмая игра — одна из величайших в истории лиги.

Город Кливленд исторически не очень удачлив в плане спортивных успехов. Но то самое чемпионство стоит пяти или даже 10 рядовых. Наверняка те, кто сейчас начинает увлекаться НБА и изучает историю лиги, почти сразу же натыкаются на этот финал и смотрят его. Это противостояние стало визитной карточкой лиги для молодого поколения.

7. «Оклахома-Сити Тандер» будет стремиться выйти в финал впервые за 13 сезонов

Когда команда находится в перестройке, кажется, эти сезоны вообще напрочь выпадают из памяти. У «Тандер» такое случалось много раз за последние годы, поэтому число «13» вызывает удивление. Серьёзно, уже 13 лет прошло с того самого финала? Где молодые Дюрант, Уэстбрук и Харден боролись с трио из «Майами Хит»? Вау.

Во время недавнего медиадня у Шея Гилджес-Александера спросили, помнит ли он, какой по счёту сезон он проводит в НБА. Он ответил — седьмой, что верно. Но затем отметил, что вообще этого не ощущает; скорее чувствуется, что начинается третий-четвёртый сезон. Думаю, у вас схожее ощущение. Уже седьмой? То есть его уже даже молодым игроком не назовёшь. Скоро вообще ветераном станет. Как же летит время.

8. Джо Маззулле 36 лет

Пойдём от обратного. Этот факт вызывает не столько ощущение старости, сколько вопросы к своей успешности. А чего добился я? А вот Маззулле 36, и он уже с чемпионством НБА в качестве тренера. И совсем не собирается останавливаться на этом.

Маззулла — яркий пример нового типажа тренера. Этот архетип специалиста захватывает не только баскетбол, но и другие виды спорта. Такие гики, которые концентрируют весь свой фокус на продвинутой аналитике и тактике. В футболе их с каждым годом становится всё больше. Полагаю, то же самое будет происходить и в баскетболе.

Но всё равно хочется, чтобы были и специалисты старой закалки. Те, кто делает упор не на систему, а на мотивацию, командный дух и раскрытие индивидуального таланта игроков. Такой путь тоже заслуживает уважения, да и вообще, разнообразие — это всегда хорошо!

9. Расселл Уэстбрук сыграет за шестую команду за последние семь лет

Кто 10 лет назад думал, что Уэстбрук ещё в своём «прайме» станет настолько неликвидным игроком? Мы все знаем про его минусы: бросок, ужасное принятие решений по ходу игры, неэффективность, нестабильность, излишняя вера в себя, где-то проседающий баскетбольный IQ. Но постоянно находится команда, которая готова ему дать шанс, ведь Расселл — бешено талантливый игрок, да ещё и с самоотдачей.

Пять лет назад его многие защищали, а сейчас ненавидят настолько, что уже, кажется, недооценивают. Уэстбрук всё ещё может пошуметь в этой лиге, а в роли шестого игрока может быть очень полезен. «Денверу» такой игрок был необходим, учитывая слабую скамейку. Но сойдутся ли там все характерами? Слишком уж инородно Расселл выглядит в «Наггетс».