Игрок «Реала» отреагировал на слова главного тренера «Енисея» в свой адрес

Бывший игрок «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс поблагодарил тренера красноярского клуба Йовицу Арсича за комплементарные слова в свой адрес. В настоящий момент Ратэн-Мэйс является игроком «Реала». В испанский клуб он перешёл нынешним летом.

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«Всё, что требуется любом игроку, это один тренер, который поверит в него и его талант. Вечно благодарен тебе. Жаль, что ты больше не можешь болеть за «Црвену Звезду». Люблю тебя, тренер», — написал Ратэн-Мэйс на своей странице в социальных сетях.

Ранее Арсич говорил, что ещё в середине прошлого сезона у Ратэн-Мэйса были амбиции перейти в одну из лучших команд Европы.