Названы многомиллионные убытки БК «Барселона» в прошлом сезоне

Испанское издание 2Playbook представило данные финансового отчёта «Барселоны» за прошлый сезон. По сведениям источника, каталонская команда по итогам прошлого сезона ушла в минус на € 10,34 млн, что является самым лучшим показателем клуба почти за два десятилетия. В 2021 году «Барселона» потеряла € 34,6 млн.

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Также сообщается, что в общей сложности зальные виды спорта (баскетбол, гандбол и футзал) принесли «Барселоне» убытки на сумму € 27,59 млн.

Напомним, в 1-м туре Евролиги «Барселона» на выезде встречалась с литовским «Жальгирисом» и проиграла ему со счётом 67:74. В следующем туре каталонцы дома сыграют с «Альбой». Встреча состоится 11 октября и начнётся в 21:30 мск.