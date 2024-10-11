Инсайдер рассказал, сколько килограммов мышечной массы набрал Вембаньяма

Известный инсайдер Шэмс Чарания поделился мнением о трудолюбии центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, который в межсезонье работал не покладая рук.

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«Как только закончился прошлый сезон, он тренировался по два раза в день… Этим летом он набрал от 9 до 10 кг [мышечной массы]. Он неустанно работает», — сказал Шэмс Чарания в эфире программы Get Up на телеканале ESPN.

Напомним, сезон-2024/2025 станет для 20-летнего Вембаньямы вторым в НБА. По итогам прошлого регулярного чемпионата талантливый француз стал лучшим новичком сезона, а также оказался вторым в голосовании на «Защитника года», уступив только соотечественнику Руди Гоберу.