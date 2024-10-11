Леброн Джеймс заработал технический фол в предсезонном матче НБА

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло ничейный — 62:62.

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Легкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в конце второй четверти предпринял попытку пройти под кольцо, но не смог завершить атаку точным броском. После этого Джеймс вступил в спор с судьями, считая, что были нарушены правила. В результате Леброн получил технический фол.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».