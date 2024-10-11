Док Риверс высказался о решении «Лейкерс» уволить Дарвина Хэма

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс поддержал Дарвина Хэма, уволенного клубом НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» после поражения в первом раунде плей-офф НБА прошлого сезона от «Денвер Наггетс». Его место занял Джей Джей Реддик.

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