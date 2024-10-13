Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 83:77 обыграли петербургский "Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Зенита" Дуэйн Бэйкон, набравший 19 очков. У ЦСКА 17 очками отметился Мело Тримбл.

ЦСКА одержал пять побед и потерпел одно поражение. "Зенит" в семи матчах пять раз победил и дважды уступил. Единственной командой, идущей без поражений в текущем сезоне, остается "Локомотив-Кубань". Краснодарский клуб на старте сезона одержал шесть побед.

В следующем матче ЦСКА 20 октября на выезде сыграет с пермской "Пармой". "Зенит" 21 октября в гостях встретится с "Уралмашем" из Екатеринбурга.