Россиянина видят в составе финалиста НБА

Егор Дёмин — в компании Кайри Ирвинга и Луки Дончича в «Далласе». Реально?

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18-летний российский баскетболист Егор Дёмин продолжает привлекать внимание североамериканских медиа. Особый интерес к нему возник после его участия в выставочном матче университета Бригама Янга (BYU), где он будет выступать в предстоящем сезоне NCAA. «Чемпионат» подготовил перевод статьи из Sports Illustrated, в которой размышляют о возможности перехода Дёмина в «Даллас». Это стало особенно актуально после того, как The Athletic опубликовал свой мок-драфт на 2025 год.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Сезон НБА для «Далласа» стартует 24 октября, и, хотя сейчас разгар предсезонных игр, никогда не рано задуматься о предстоящем драфте. Ожидается, что в этом сезоне «Маверикс» будут одной из сильнейших команд лиги, что, скорее всего, исключает их из борьбы за таких игроков, как Купер Флэгг. Тем не менее драфт-класс 2025 года обещает быть глубоким и талантливым.

Сэм Весени из The Athletic опубликовал свой прогноз на драфт НБА, сосредоточившись больше на представлении перспективных игроков, чем на их распределении по командам. Его выбор для «бродяг» оказался неожиданным и интересным. Порядок драфта был установлен на основе прогнозируемого количества побед. С 23-м пиком Весени выбрал для «Далласа» Егора Дёмина, первокурсника с пятью звёздами из университета Бригама Янга (BYU), родом из России.

Весени так прокомментировал этот выбор: «Я бы не поставил Дёмина так высоко. Однако, учитывая текущие настроения среди скаутов, было бы неправильно не включить его в топ-30. В этом сезоне большой интерес вызывает способность Дёмина быть разыгрывающим и плеймейкером при 203 см роста в BYU. Меня беспокоит его умение набирать очки — он пока не показал стабильности в завершении атак.

Хотя он готов брать на себя броски, особой эффективности пока не наблюдается. Я верю в его способность к пасам и видение игры, и поэтому он здесь фигурирует. Его потенциал как разыгрывающего такого роста делает его одним из самых интересных игроков для наблюдения в этом сезоне. Однако остаются важные вопросы, на которые скауты хотят получить ответы».

Дёмин мог бы стать интересным дополнением для «Далласа». Спенсер Динвидди, Квентин Граймс и Джейден Харди имеют контракты только на этот сезон, и «Маверикс» могли бы использовать перспективного запасного для Луки Дончича и Кайри Ирвинга. У Дёмина схожее с Дончичем на момент его прихода в НБА телосложение, и оба играли за мадридский «Реал», но игра Дёмина пока не достигла уровня Дончича в его дебютный сезон.

Наличие у «Далласа» своего выбора в первом раунде драфта 2025 года в таком талантливом классе открывает множество возможностей, включая возможность обмена этого пика для получения игрока, который поможет команде побеждать уже сейчас.

Да, сейчас Дёмин вполне может быть ярким кандидатом для «Далласа», однако его будущее во многом будет определяться тем, как он проявит себя в ближайшие месяцы, а также трансформациями в потребностях и стратегиях команд НБА. Возможность обмена драфт-пика остаётся актуальной, что добавляет ещё больше хаоса в прогнозы. Поэтому начальные впечатления и предположения следует оценивать с известной долей осторожности, учитывая динамичность и непредсказуемость процесса драфта.