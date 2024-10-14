Баскетболист Кайри Ирвинг: в США вешали и линчевали моих предков

Разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился мнением об одном из периодом в истории США.

© Чемпионат.com

«Правительство США не уважало международные договоры, а моих предков жестоко убивали, вешали на деревьях и линчевали. Со всеми этими вещами нелегко мириться, когда ты молод и чувствуешь, что тебе что-то внушали. Я не собираюсь говорить только о нашей школьной системе, но у меня не было никаких шансов узнать правду о том, что случилось с моёй семьей», — приводит слова Ирвинга The Athletic.

Ранее журналист Sports Illustrated Остин Визи высказал мнение, что российский баскетболист Егор Дёмин помог бы Ирвингу и Луке Дончичу в «Далласе».