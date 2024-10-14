Хавьер Паскуаль высказался о причинах поражения БК «Зенит» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о причинах, по которым команда потерпела поражение в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 83:77 в пользу армейцев.

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«С первого тайм-аута мы говорили о том, что нам нужно изменить стиль игры, быть более надёжными в обороне, играть немного жёстче, а также атакующе. Мы шли к этому, и я думал, что последняя часть игры будет проходить очко за очком. Но наши потери решили исход игры немного раньше», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Ранее Паскуаль ответил на вопрос по поводу состояния атакующего защитника «Зенита» Сергея Карасёва.