Евролига оштрафовала подравшихся в стамбульском дерби игроков

Евролига дисквалифицировала на один матч атакующего защитника «Анадолу Эфес» Элайджу Брайанта и лёгкого форварда «Фенербахче» Тарика Биберовича, которые подрались в состоявшемся 10 октября стамбульском дерби в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Кроме того, Брайанту придётся заплатить штраф в размере € 10000, тогда как штраф Биберовича составил € 5000.

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Напомним, Брайант и Биберович сцепились под кольцом в концовке третьей десятиминутки матча. Чтобы разнять игроков, в ситуацию вмешались другие баскетболисты и арбитры встречи. В результате оба получили удаления. Сам матч закончился со счётом 83:78 в пользу «Фенербахче».