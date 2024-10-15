Аренас назвал новичка НБА, которого бы все критиковали, если бы не было Бронни

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас прокомментировал критику, которая обрушилась на атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса после его участия в предсезонных матчах команды. По мнению Аренаса, если бы Бронни не принимал большую часть критики на себя, негативные комментарии звучали бы в адрес 19-летнего новичка «Вашингтон Уизардс» Александра Сарра, выбранного под вторым номером на минувшем драфте НБА.

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