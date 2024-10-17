Чемпион НБА объявил о завершении карьеры

Чемпион НБА 2014 года, играющий на позиции центрового, австралиец Арон Бэйнс официально объявил о завершении карьеры.

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37-летний баскетболист (в декабре Бэйнсу исполнится 38 лет) провёл девять сезонов в НБА, выступая за такие клубы, как «Сан-Антонио», «Детройт», «Бостон», «Финикс» и «Торонто».

Примечательно, что Арон в прошлом месяце заявлял, что не чувствует себя готовым к уходу на пенсию и надеется ещё на одну возможность выступления на самом высочайшем уровне. Но этому не суждено было случиться, поэтому он решил уйти.

Бэйнс за свою карьеру успел сыграть в 522 матчах, набирая в среднем 6,0 очка и делая 4,6 подбора за игру.