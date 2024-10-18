Тренер «Лейкерс» обозначил статус Леброна Джеймса в предсезонном матче

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик в забавной манере прокомментировал решение не задействовать звёздного лёгкого форварда и лидера команды Леброна Джеймса в предсезонном матче с «Финикс Санз», который состоится сегодня, в 5:00 мск.

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«Не участвует — староват. Берём страничку из книги Попа [Грега Поповича]», — сказал Редик во время пресс-конференции.

В частности, наставник «озёрников» напомнил, что главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович часто предоставляет отдых своим опытным баскетболистам, чтобы сохранить их силы на более важные матчи.

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