Эксперт назвал две сильнейшие команды НБА на данный момент

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский в преддверии старта сезона в Национальной баскетбольной ассоциации высказал мнение, что самыми сильными командами лиги являются «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс».

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Кроме того, специалист отметил, что у «Оклахомы-Сити Тандер», которую букмекеры называют вторым фаворитом после «Бостона» нет шансов победить ни «кельтов», ни «Никс».