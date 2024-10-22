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«Я просто кайфовал». Виталиюс Пранаускис высказался об игре за сборную России

Разыгрывающий саратовского «Автодора» Виталиюс Пранаускис поделился мнением об опыте выступления за сборную России.

Виталиюс Пранаускис высказался об игре за сборную России
©  Чемпионат.com

«Это было в первый раз для меня. Непередаваемые ощущения, когда ты надеваешь майку сборной России, представляешь свою страну на каких-то международных играх, тогда, когда ещё это можно было, конечно, это круто. Очень. Еврочелленджер 2021 года запомнился, по сути, всем, потому что это для меня всё было в новинку. Хотя рутина вся была обычной: игры, перелёты, тренировки. Я просто кайфовал с процесса, наслаждался тем, что я здесь нахожусь и всё», — сказал Пранаускис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Ибрагимовой.

Читайте большое интервью с защитником «Автодора» Виталиюса Пранаускиса на «Чемпионате».

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