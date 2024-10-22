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Инсайдер сделал категоричное заявление о будущем Леброна Джеймса

Авторитетный инсайдер Йован Буха высказал мнение, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс через пять лет точно не будет выступать в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В настоящий момент лёгкому форварду «озёрников» 39 лет.

Инсайдер сделал категоричное заявление о будущем Леброна Джеймса
© globallookpress.com

«Через пять лет мы окажемся в 2029 году. Это будет сезон-2029/2030, и я предполагаю, что Леброн Джеймс больше не будет играть в НБА. Ему будет 44 года, и вот-вот исполнится 45. Это было бы абсолютно абсурдно. Думаю, можно с уверенностью сказать, что его больше не будет в лиге», — сказал Буха на своём канале в YouTube.

Баскетбол
Джеймс Леброн