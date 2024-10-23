Американский баскетболист оценил Нижний Новгород

Американский баскетболист «Нижнего Новгорода» Обри Доукинс оценил город по десятибалльной шкале. Его слова приводит «Чемпионат».

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Он поставил Нижнему Новгороду 10 баллов из 10. «Город мне очень нравится. Он спокойный и расслабленный, с не слишком быстрым ритмом жизни. Здесь также очень красиво: река течет через город, и я люблю наслаждаться хорошими пейзажами», -— заявил Доукинс.

Он также высказался о россиянах. «Русские довольно прямолинейные, и это действительно хороший подход. Лучший подход. Здесь нет места для недопонимания», — добавил Доукинс.

Американец перешел в «Нижний Новгород» минувшим летом. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.