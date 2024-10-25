Игрок НБА назвал суперзвезду, против которой сейчас очень легко защищаться

Анонимный игрок НБА, начинающий матчи в стартовом составе, высказался о нынешнем уровне разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея.

© Чемпионат.com

«Сейчас против Маррея очень легко играть в защите», — приводит слова игрока, пожелавшего остаться анонимным TrueHoop.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Маррей сыграл в матче с клубом «Оклахома-Сита Тандер», в котором набрал 12 очков, совершил шесть подборов и отдал четыре результативных передачи. «Денвер» проиграл со счётом 87:102. В следующем туре регулярного чемпионата «Наггетс» встретятся с «Лос-Анджелес Клипперс». Матч состоится 27 октября и начнётся в 0:00 мск.