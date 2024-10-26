«Зенит» на выезде разгромил «Астану» в Единой лиге

В Астане во Дворце единоборств «Жекпе-жек» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались местный баскетбольный клуб «Астана» и питерский «Зенит». Игра закончилась победой гостей с разгромным счётом 64:99 (14:25, 16:24, 9:29, 25:21).

Самым результативным игроком в составе победителей стал россиянин Андрей Воронцевич. На его счету 18 очков, а также девять подборов и три результативные передачи. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Маркелл Джонсон. В его активе 29 очков, пять подборов.

В следующем туре «Астана» сыграет на выезде с саратовским «Автодором». Встреча состоится 30 октября и начнётся в 18:00 мск. «Зенит» в следующем туре примет на своей площадке «Самару». Матч состоится 30 октября. Начало — в 20:00 мск.