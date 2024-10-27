Видео: Леброн Джеймс разозлился на партнёра по команде

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил недовольство своему партнёру по команде Руи Хатимуре за то, что японец не дал ему передачу после того, как звёздный баскетболист набрал 16 очков за три минуты матча с «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в ночь с 26 на 27 октября и завершилась победой «озёрников» со счётом 131:127.

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В составе победителей наибольшей результативностью отметился лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл: 32 набранных очка, 14 подборов и 10 результативных передач. Его одноклубник центровой Энтони Дэвис набрал 31 очко, совершил девять подборов и отдал две результативные передачи.

В составе гостей больше всего очков набрал литовский центровой Домантас Сабонис, который оформил трипл-дабл: 29 очков, 12 подборов и 10 передач. Кроме того, дабл-дабл в игре оформил разыгрывающий ДеАарон Фокс. На его счету 28 очков, 10 передач и пять подборов.

Следующий матч «Лейкерс» проведут в гостях с «Финикс Санз». «Сакраменто» сыграет дома с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Обе встречи пройдут 29 октября.