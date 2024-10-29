Экс-муж Седоковой ответил на критику его решения остаться в России

Латвийский баскетболист и бывший муж певицы Анны Седоковой Янис Тимма ответил на критику его решения остаться в России. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

По словам спортсмена, «ему совершенно плевать» на подобные заявления, однако он призвал всех критикующих не высказываться в адрес его семьи. Кроме того, Тимма также назвал «бесполезными» 99% своих подписчиков.

«Насколько вы бесполезные — 99% моих любимых подписчиков. Хотя бы оставьте мою семью в покое. Мне совершенно плевать. Но оставьте их в покое. Это мое решение, и я не вижу ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью. Наверное, не нужно спрашивать, почему я пишу этот текст на латышском, а не на английском языке», — заявил он в социальных сетях.

Напомним, что ранее Тимма согласился поучаствовать в медиабаскетбольном турнире 3х3 в составе Alikson Team. После этого его раскритиковали подписчики в социальных сетях.

Ранее суд не принял заявление певицы Анны Седоковой на развод с Янисом Тимма.