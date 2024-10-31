Аналитики отметили снижение ТВ-рейтингов НБА

Аналитические компании отмечают снижение зрительской аудитории Национальной баскетбольной ассоциации.

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Так, согласно данным компании Awful Announcing, первые два матча сезона-2024/2025, которые транслировались на ESPN, в которых встречались «Милуоки Бакс» с «Филадельфией Сиксерс» и «Финикс Санз» с «Лос-Анджелес Клипперс», смотрели в среднем 1,6 млн зрителей, что на 42% меньше, чем у дебютного матча Виктора Вембаньямы в прошлом году.

«Бакс» против «Сиксерс»: 1,71 млн зрителей (по сравнению с 2,55 млн зрителей у матча «Бостон Селтикс» с «Нью-Йорк Никс» в 2023 году).

«Санз» против «Клипперс»: 1,52 млн зрителей, что на 49% меньше, чем у аналогичной игры прошлого года.

Четверговый матч на TNT («Сан-Антонио Спёрс» против «Даллас Маверикс»): 1,45 млн зрителей, что на 29% меньше, чем у аналогичной игры прошлого года.

Пятничная игра на ESPN («Индиана Пэйсерс» против «Нью-Йорк Никс»): 830 000 зрителей, что меньше, чем у матча студенческого американского футбола на ESPN2.