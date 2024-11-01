«Даллас» уступил «Хьюстону», несмотря на 57 очков Кайри Ирвинга и Луки Дончича

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на паркете « Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс». Гости одержали победу со счётом 108:102.

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Несмотря на поражение своей команды, две верхние строчки в рейтинге самых результативных игроков матча заняли баскетболисты «Далласа» — на счету Луки Дончича 29 очков, пять подборов и две результативные передачи, Кайри Ирвинг отметился 28 очками, восемью подборами и семью ассистами.