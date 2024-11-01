Харден установил рекорд, не покорявшийся ни одному игроку

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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В матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» Харден за первую четверть набрал 12 очков, совершил пять подборов, отдал семь передач и сделал два блок-шота.

Как рассказал на своей странице в социальных сетях журналист Томер Азарли, ещё ни одному игроку НБА с момента начала подсчёта подобной статистики с сезона-1996/1997 не удавалось добиться подобных показателей.

В общей сложности в матче с «Финиксом» Харден набрал 25 очков, к которым прибавил 10 подборов, 13 результативных передач и два блок-шота. «Лос-Анджелес» проиграл со счётом 119:125.