Латвийца застыдили за решение играть в России. Он поставил критиков на место

Обратной дороги уже не будет. Янис Тимма принял категоричное решение и поставил крест на карьере в сборной.

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Где только ни поиграл латвийский форвард Янис Тимма. Между тем ему всего 32 года. По нынешним меркам для баскетболиста не так уж и много. Нам в первую очередь запомнились его выступления в российских клубах. «Зенит», «Химки», УНИКС. Везде, кроме Казани, Янис проявил себя ярко и оставил свой след. Латвиец всегда хотел попробовать себя в Национальной баскетбольной ассоциации и даже предпринимал попытки пробиться в североамериканскую ассоциацию. Но выступления в Летней лиге за «Орландо Мэджик» и в G-Лиге за фарм-клуб «Орландо» оказались неубедительны.

И хоть за океаном игрок не пришёлся ко двору, говорить о себе он заставил многих. Болельщики восторгались образом яркого блондина. Латвийцем активно интересовались местные СМИ, приглашая на интервью, а настрой и умение бросать трёхочковый отмечал не кто-нибудь, а легенда НБА Шакил О’Нил. Но главное — Тимма не унывал и продолжал играть. После вояжа в США лёгкий форвард побывал в Пуэрто-Рико, съездил в Турцию, а затем — в Испанию.

Летом этого года он представлял национальную команду Латвии, пытаясь ей помочь отобраться на Олимпийские игры в Париже. Однако больше за свою родину Янис выступать не сможет. Крест на сборной был поставлен после решения принять участие в российском турнире Media Basket за команду «Аликсон». Ещё весной сейм Латвии утвердил законодательные поправки, запрещавшие латвийским спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях на территориях России и Беларуси.

В этом году сейм продолжил своё дело и наложил запрет для сборных Латвии играть с национальными командами России и Беларуси, даже если они будут выступать под нейтральным флагом. Нетрудно догадаться, что решение Тиммы снова перебраться в Российскую Федерацию в прибалтийской стране вызвало настоящий переполох. В социальных сетях в мгновение ока последовал шквал грубой критики в адрес уважаемого спортсмена. Вот лишь малая часть нелицеприятных комментариев:

«Полный придурок».

«Жаль, что он вообще представлял Латвию».

«Нужно лишить его латвийского гражданства».

Тимма не стал как-то оправдываться перед земляками, а ответил по-мужски — кратко, но довольно жёстко: «99% моих подписчиков бесполезны. Оставьте мою семью. Мне абсолютно плевать. Это моё решение, и я в нём не вижу ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью. Наверное, не надо спрашивать, почему я пишу этот текст на латвийском, а не на английском или русском языке. Хотя с вашим интеллектом понять поможет только время».

Баскетболист, как известно, женат на певице Анне Седоковой. Совсем недавно она подала на развод. Но до сих пор, как сказано в соответствующем разделе на портале судебных участков мировых судей города Москвы, дело остаётся «без движения». Примечательно, что Седокова поддерживает «Аликсон», и её часто можно увидеть в социальных сетях этого клуба. Быть может, переход Яниса в команду Медиалиги повлияет на решение супругов, и они останутся вместе. Вероятно, скоро узнаем.

А пока лишь констатируем потерю латвийской сборной. Да, форвард уже далёк от своей прежней формы, но ветеран не заслуживает того, чтобы сейчас сталкиваться с таким отношением на родине. В общей сложности за сборную Латвии Тимма провёл более 50 матчей, в которых набрал более 500 очков. Карьера в национальной команде началась для него давным-давно. Ещё в 2010-м он был одним из лидеров страны на чемпионате Европы до 18 лет. На том турнире вместе с Дависом Бертансом, позже перебравшимся в НБА, Янис взял бронзовые медали и заставил многих говорить о себе. Заставил Тимма говорить о себе и сейчас, но, к сожалению, уже совсем в другом ключе. Остаётся просто пожелать спортсмену удачи. В конце концов, он имеет право играть там, где считает нужным.