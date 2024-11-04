Обама отреагировал на слова Трампа о Яннисе Адетокунбо

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал Дональда Трампа перед выборами главы государства 2024 года. Во время своего выступления Обама вспомнил недавние слова Трампа о тяжёлом форварде «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо. Дональд, похвалив игрока, тогда заявил следующее: «Я бы сказал, что Грик Фрик действительно хороший игрок. И скажите мне, в ком больше греческого — в нём или во мне? Думаю, в нас примерно одинаковое количество греческого».

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