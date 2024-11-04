Майкл Джордан отсудил $ 9 млн за незаконную рекламу

С Его Воздушеством шутки плохи.

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Широкая известность предполагает большую ответственность. Бок о бок с ними циркулируют внушительные финансовые потоки. Легендарный Майкл Джордан не только стал синонимом баскетбола, но и отлично коммерциализировал спортивные успехи. Текущее состояние Эм Джея превышает $ 3 млрд. Неудивительно, что от желающих срубить деньжат на громком имени Его Воздушества нет отбоя.

Джордан завершил карьеру в 2003 году, а спустя шесть лет был введён в Зал славы. В связи с прогнозируемым, но от этого не менее громким событием на Майкла обрушились многочисленные поздравления. Не осталась в стороне и компания Dominick’s Finer Foods, разместившая в журнале Sports Illustrated поздравительную рекламу Эм Джея. Что могло пойти не так? Дело в том, что к публикации были приложены скидочные купоны на $ 2.

Видимо, неудавшиеся рекламщики не учли тот факт, что, помимо шести титулов, в коллекции Джордана имеется приз лучшему оборонительному игроку НБА. Поэтому Майкл без раздумий встал на защиту своего имени. При использовании его изображения Dominick’s Finer Foods не получила разрешение правообладателя, чем напрямую нарушила закон о рекламе.

Адвокаты ответчика утверждали, что компания не собиралась монетизировать статус Эм Джея в целях заработка. Они заявили, что гордятся Майклом и лишь хотели его поздравить. Однако Джордан подал иск и отсудил компенсацию в размере $ 8,9 млн. Майкл выиграл принципиальную тяжбу и пожертвовал деньги благотворительным организациям, заявив, что дело не в деньгах, а в защите имиджа.

Впрочем, это далеко не единственный судебный случай, связанный с экс-звездой «Буллз». В 2020-м Майкл выиграл разбирательство против китайской компании, которая незаконно использовала его имя. Qiaodan Sports незаконно монетизировала перевод имени Джордана в своей продукции. Прения длились аж восемь лет, но конечная победа осталась за Эм Джеем.

В 2006-м баскетболист был втянут в более пикантный скандал. Одна женщина через суд требовала с него $ 5 млн и признания отцовства её ребёнка. Якобы Джордан обещал ей эту сумму за молчание, но не выполнил обязательства. История, достойная шоу для домохозяек, не получила продолжения, так как экспертиза однозначно показала, что Майкл не является отцом. Тяжбы длились четыре года, а проигравшая сторона заявила, что её обманули, ведь она уверена, что в 1991 году забеременела именно от Эм Джея.

Более свежий пример — война Джордана в американских гонках, о которой мы уже подробно писали. Если вкратце, то команда Майкла 23XI Racing подала в суд на NASCAR, обвиняя организацию в монополизации спорта и несправедливом распределении доходов. В случае победы Майкла гонки сток-каров ждёт настоящая революция.

Впрочем, пока никто не знает, как будут развиваться события. Но одно ясно уже сейчас. Принципиальность Джордана перенеслась с паркета в реальный мир. У него уже богатый опыт по части правосудия. И обидчиков он не прощает. Ни в баскетболе, ни где-либо ещё.