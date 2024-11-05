Леброн Джеймс установил исторический рекорд в НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который в двух матчах подряд сумел набрать 20 либо более очков и сделать 10 либо более результативных передач. Об этом информирует статистический сервис StatMamba. В настоящий момент Леброну 39 лет. 30 декабря ему исполнится 40.

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Лебпон стал автором уникального рекорда после матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Детройт Пистонс» (103:115). В этой встрече он набрал 20 очков и отдал 11 результативных передач. В предыдущем матче с «Торонто Рэпторс» Джеймс записал на свой счёт 27 очков и 11 передач.