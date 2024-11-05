Баркли указал НБА на потенциальную проблему с финансовыми убытками

Член Зала славы баскетбола, а ныне эксперт Чарльз Баркли обратил внимание руководства НБА, что нельзя допускать какими-либо звёздными игроками пропусков матчей, которые проходят в течение двух дней (back-to-backs) ради распределения нагрузки. Ранее о таких планах высказывался центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

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